Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" – "Хортицький вітер".

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Як знищили бомбомет

За даними ОСУВ "Хортиця", це вдалося зробити у лісах на Лиманському напрямку. Бійці помітили корабельний 213-мм реактивний бомбомет РБУ-6000, призначений для знищення торпед і підводних човнів, яка була взята на озброєння ще у 60-тих роках минулого століття.

Окупанти на базі вантажівки "Урал" встановили корабельний бомбомет "Смерч-2". Однак загарбники не врахували один єдиний момент, що від пілотів батальйону безпілотних систем та їхніх великих нічних дронів не сховаєшся,

– ідеться у повідомленні.

Кадри знищення "Смерч-2": дивіться відео

Також оприлюднили відео 63 окремої механізованої бригади, у якому показали, як знищили "Смерч-2". Згідно з оприлюдненою інформацією, відповідні бомби мають масу 113,6 кілограма та швидкість польоту – до 300 метрів на секунду. Максимальна дальність ураження сягає 5230 метрів.

До слова, раніше підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ влучно попрацював на одному з оперативних напрямків. Він знищив військову техніку противника, засоби зв’язку та 14 вояків російської армії.