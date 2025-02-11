Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" – "Хортицкий ветер".

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Как уничтожили бомбомет

По данным ОСУВ "Хортица", это удалось сделать в лесах на Лиманском направлении. Бойцы заметили корабельный 213-мм реактивный бомбомет РБУ-6000, предназначен для уничтожения торпед и подводных лодок, которая была взята на вооружение еще в 60-х годах прошлого века.

Оккупанты на базе грузовика "Урал" установили корабельный бомбомет "Смерч-2". Однако захватчики не учли один единственный момент, что от пилотов батальона беспилотных систем и их больших ночных дронов не спрячешься,

– говорится в сообщении.

Кадры уничтожения "Смерч-2": смотрите видео

Также обнародовали видео 63 отдельной механизированной бригады, в котором показали, как уничтожили "Смерч-2". Согласно обнародованной информации, соответствующие бомбы имеют массу 113,6 килограмма и скорость полета – до 300 метров в секунду. Максимальная дальность поражения достигает 5230 метров.

К слову, ранее подразделение Сил специальных операций ВСУ точно поработал на одном из оперативных направлений. Он уничтожил военную технику противника, средства связи и 14 воинов российской армии.