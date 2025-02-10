Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение ССО в телеграмме.
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ССО метко отработали по врагу
Указывается, что FPV-расчет подразделения ССО за несколько вылетов уничтожил:
- вражескую САУ Нона-С,
- гаубицу Д-20,
- две огневые позиции миномета вместе с боекомплектом,
- два ретранслятора связи оккупантов,
- и четыре транспортных средства, которыми передвигались российские военные.
Кроме этого, сообщается, что операторы ССО обнаружили на этом направлении 3 лодки противника, которые впоследствии уничтожили с помощью беспилотников.
Меткая работа ССО по врагу: смотрите видео
Отметим, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны продолжают уничтожать врага и его резервы. Так, оккупанты не оставляют попыток проводить наступательные действия, однако ВСУ препятствуют планам противника.
Так, за прошедшую неделю, с 4 по 10 февраля, украинские защитники остановили 741 атаку оккупантов на наши позиции. Сырский поблагодарил украинских защитников за борьбу, а также показал видео меткой работы ВСУ.