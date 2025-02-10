Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Сирский показал, как ВСУ дают отпор врагу

Главком ВСУ сообщил, что Силы обороны продолжают уничтожать врага и его резервы. Так, оккупанты не оставляют попыток проводить наступательные действия, однако ВСУ препятствуют захватническим планам.

Так, за прошедшую неделю, с 4 по 10 февраля, украинские защитники остановили 741 атаку оккупантов на наши позиции. Сырский поблагодарил украинских защитников за борьбу, а также показал видео точной работы ВСУ.

На опубликованных кадрах видно, как украинские воины уничтожают технику, личный состав и места дислокации врага.

Как ВСУ дают отпор оккупантам: смотрите видео

К слову, с начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла около 850 490 человек, а также тысячи единиц техники. Среди них: