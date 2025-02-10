Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Сирський показав, як ЗСУ дають відсіч ворогу

Головком ЗСУ повідомив, що Сили оборони продовжують знищувати ворога та його резерви. Так, окупанти не полишають спроб проводити наступальні дії, однак ЗСУ стають на заваді загарбницьких планів.

Так, за минулий тиждень, з 4 по 10 лютого, українські захисники зупинили 741 атаку окупантів на наші позиції. Сирський подякував українським захисникам за боротьбу, а також показав відео влучної роботи ЗСУ.

На опублікованих кадрах видно, як українські воїни нищать техніку, особовий склад та місця дислокації ворога.

Як ЗСУ дають відсіч окупантам: дивіться відео

До слова, від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила близько 850 490 осіб, а також тисячі одиниць техніки. Серед них: