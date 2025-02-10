Загалом війська Росії зменшилися уже на понад 850 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії станом на 10 лютого

З 24 лютого 2022 року по 10 лютого 2025 року російська армія втратила:

особового складу – близько 850 490 (+1170) осіб,

танків – 10 001 (+9),

бойових броньованих машин – 20 813 (+16),

артилерійських систем – 22 879 (+35),

РСЗВ – 1 273 (+0),

засобів ППО – 1 059 (+3),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24 623 (+137),

крилатих ракет – 3 054 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 36 638 (+109),

спеціальної техніки – 3 740 (+1).

Втрати Росії станом на 10 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ