Однак на декілька тисяч військових з КНДР все ще залишаються на курській території. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для британського мовника ITV News.

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Які втрати КНДР на Курському напрямку

Президент Зеленський назвав втрати Північної Кореї на Курщині.

Вони (росіяни – 24 Канал) їх втягували. Вони показали, де вони їх будуть використовувати. І там ми знищили понад 4 тисячі,

– розповів він.

Однак, як зауважив президент, на сьогодні це приблизна цифра.

При цьому ще 7 – 8 тисяч солдатів армії Кіма все ще залишаються на цьому напрямку.

До слова, на Курщині останнім часом активізувалися події. Зокрема, 8 лютого ЗСУ відбили масовану атаку російських та північнокорейських штурмовиків.

Військові стверджують, що Росія змінила тактику: раніше ворог наступав зазвичай із застосуванням техніки, а цього разу на штурм кинули піхоту. Це призвело до значної втрати живої сили противника.