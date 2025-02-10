Зеленський дав велике інтерв'ю для британського мовника ITV News. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Які деталі Курської операції розкрив Зеленський

Зеленський підкреслив, що ЗСУ займають частину Курської області вже 6 місяців. Хоча лінія фронту там дещо мінлива, українські сили зберігають свою присутність там.

Перш за все ця операція була необхідна аби захистити українські міста.

Українська розвідка підтвердила, що у планах Путіна була атака на Суми та Харків з півночі. Обидва міста – обласні центри, а Харків – друге за величиною місто України. Їх падіння зумовило би хаос, масовий потік біженців та велику кількість жертв як це часто буває, коли Росія щось захоплює.

Розуміючи, що російських військ більше, ідея була превентивно завдати удару і зробити буферну зону не на території України, а на території Росії,

– пояснює Зеленський.

Президент додав, що велася неймовірно професійна робота, аби обдурити росіян і приховати плани операції на їхній території. Після закінчення війни можна буде розкрити деталі цієї операції.

Зеленський також зазначив, що Україна завозила на зайняті території гуманітарну допомогу, а місцевих жителів ЗСУ не кривдили. Натомість Росія почала активно обстрілювати артилерією свої ж міста. Зокрема у Суджі вони вбили багато власних громадян.

Які результати операції для України

Важливий аспект, який виділив президент це те, що операція дозволила нам узяти близько 1 тисячі полонених росіян. 700 військовополонених росіян обміняли на українських воїнів.

Зрештою операція змусила росіян перекинути частину військ із півдня та сходу у Курську область. Наразі там близько 60 – 65 тисяч російських військових. До того ж там воюють і північнокорейці. Серед них загинуло близько 4 тисяч солдатів.

Ця операція показала, що російська армія значно гірше організована, ніж вважалося. Вона, за словами Зеленського, складається з людей, про якісну підготовку яких не йдеться. Росія більшими силами досі не змогла витіснити українські сили, які їй протистоять у Курській області зі значно меншими ресурсами.

Нагадаємо, New York Times припускають, що за планом Трампа Росія може бути вимушена платити за курські території тисячами квадратних кілометрів, захоплених в Україні. Путін не може собі дозволити віддати Україні російські землі, а витіснити українців силою у нього не виходить.