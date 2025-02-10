Зеленский дал большое интервью для британского вещателя ITV News. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Какие детали Курской операции раскрыл Зеленский

Зеленский подчеркнул, что ВСУ занимают часть Курской области уже 6 месяцев. Хотя линия фронта там несколько изменчива, украинские силы сохраняют свое присутствие там.

Прежде всего эта операция была необходима чтобы защитить украинские города.

Украинская разведка подтвердила, что в планах Путина была атака на Сумы и Харьков с севера. Оба города – областные центры, а Харьков – второй по величине город Украины. Их падение обусловило бы хаос, массовый поток беженцев и большое количество жертв как это часто бывает, когда Россия что-то захватывает.

Понимая, что российских войск больше, идея была превентивно нанести удар и сделать буферную зону не на территории Украины, а на территории России,

– объясняет Зеленский.

Президент добавил, что велась невероятно профессиональная работа, чтобы обмануть россиян и скрыть планы операции на их территории. После окончания войны можно будет раскрыть детали этой операции.

Зеленский также отметил, что Украина завозила на занятые территории гуманитарную помощь, а местных жителей ВСУ не обижали. Зато Россия начала активно обстреливать артиллерией свои же города. В частности в Судже они убили много собственных граждан.

Какие результаты операции для Украины

Важный аспект, который выделил президент это то, что операция позволила нам взять около 1 тысячи пленных россиян. 700 военнопленных россиян обменяли на украинских воинов.

В конце концов операция заставила россиян перебросить часть войск с юга и востока в Курскую область. Сейчас там около 60 – 65 тысяч российских военных. К тому же там воюют и северокорейцы. Среди них погибло около 4 тысяч солдат.

Эта операция показала, что российская армия значительно хуже организована, чем считалось. Она, по словам Зеленского, состоит из людей, о качественной подготовке которых речь не идет. Россия большими силами до сих пор не смогла вытеснить украинские силы, которые ей противостоят в Курской области со значительно меньшими ресурсами.

Напомним, New York Times предполагают, что по плану Трампа Россия может быть вынуждена платить за курские территории тысячами квадратных километров, захваченных в Украине. Путин не может себе позволить отдать Украине российские земли, а вытеснить украинцев силой у него не получается.