Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Кроме того, Силы обороны уничтожили 31 единицу боевых бронированных машин и средство противовоздушной обороны россиян.
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Какая актуальная статистика потерь
С 24 февраля 2022 года по 11 февраля 2025 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 851 880 (+1 390) человек,
- танков – 10 014 (+13);
- боевых бронированных машин – 20 844 (+31);
- артиллерийских систем – 22 923 (+44);
- РСЗВ – 1275 (+2);
- средств ПВО – 1060 (+1);
- самолетов – 370 (+0);
- вертолетов – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 24755 (+132);
- крылатых ракет – 3056 (+2);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 36 807 (+169);
- специальной техники – 3 741 (+1).
Потери врага на 11 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ