Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Крім того, Сили оборони знищили 31 одиницю бойових броньованих машин та засіб протиповітряної оборони росіян.

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Яка актуальна статистика втрат

З 24 лютого 2022 року по 11 лютого 2025 року російська армія втратила:

  • особового складу – близько 851 880 (+1 390) осіб,
  • танків – 10 014 (+13);
  • бойових броньованих машин – 20 844 (+31);
  • артилерійських систем – 22 923 (+44);
  • РСЗВ – 1275 (+2);
  • засобів ППО – 1060 (+1);
  • літаків – 370 (+0);
  • гелікоптерів – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24755 (+132);
  • крилатих ракет – 3056 (+2);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36 807 (+169);
  • спеціальної техніки – 3 741 (+1).

Втрати ворога на 11 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ