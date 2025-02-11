Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Крім того, Сили оборони знищили 31 одиницю бойових броньованих машин та засіб протиповітряної оборони росіян.
Дивіться також Знищення "Москви" та звільнення Зміїного: що таке DELTA та як палить техніку Росії на мільярди
Яка актуальна статистика втрат
З 24 лютого 2022 року по 11 лютого 2025 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 851 880 (+1 390) осіб,
- танків – 10 014 (+13);
- бойових броньованих машин – 20 844 (+31);
- артилерійських систем – 22 923 (+44);
- РСЗВ – 1275 (+2);
- засобів ППО – 1060 (+1);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24755 (+132);
- крилатих ракет – 3056 (+2);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 807 (+169);
- спеціальної техніки – 3 741 (+1).
Втрати ворога на 11 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ