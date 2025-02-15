Только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1180 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери россиян в войне с Украиной

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

личного состава – 856 660 (+1180);

танков – 10 068 (+11);

боевых бронированных машин – 20 927 (+17);

артиллерийских систем – 23 174 (+59);

РСЗВ – 1283 (+1);

средств ПВО – 1 067 (+1);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 25 341 (+117) ;

крылатых ракет – 3 063 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 37 379 (+127);

специальной техники – 3 747 (+2).

Потери россиян на 15 февраля / Инфографика Генштаба