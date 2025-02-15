Только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1180 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери россиян в войне с Украиной
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – 856 660 (+1180);
- танков – 10 068 (+11);
- боевых бронированных машин – 20 927 (+17);
- артиллерийских систем – 23 174 (+59);
- РСЗВ – 1283 (+1);
- средств ПВО – 1 067 (+1);
- самолетов – 370 (+0);
- вертолетов – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 25 341 (+117) ;
- крылатых ракет – 3 063 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 37 379 (+127);
- специальной техники – 3 747 (+2).
Потери россиян на 15 февраля / Инфографика Генштаба