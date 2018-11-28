Они – военнопленные,– Климкин обратился к международному сообществу по поводу украинских моряков

После того, как "суд" в оккупированном Крыму арестовал украинских моряков, которых захватили в плен после событий в Азовском море, Министерство иностранных дел Украины призвало признать их военнопленными.

Об этом сообщил глава ведомства Павел Климкин.

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"Мы передали всем нашим международным партнерам четкую юридическую позицию: наши моряки являются военнопленными и находятся под защитой Женевской конвенций 1949 года. Следовательно, на них никоим образом не распространяется российское право", – отметил он.

Также Климкин подчеркнул, что украинским морякам должны гарантировать оказание медицинской помощи, не оказание на них физического и психологического давления и обеспечение надлежащей безопасности.

Напомним, ранее МИД Украины направило ноту протеста Российской Федерации за арест пленных украинских моряков в оккупированном Крыму.

Что случилось в Азовском море?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 украинских моряков уже арестовали в оккупированном Крыму.

Смотрите видео о нападении России на украинские корабли в Азовском море