Вони – військовополонені, – Клімкін звернувся до міжнародної спільноти щодо українських моряків

Після того, щяк "суд" в окупованому Криму арештував українських моряків, яких захопили в полон після подій в Азовському морі, Міністерство закордонних справ України закликало визнати їх військовополоненими.

Про це повідомив голова відомства Павло Клімкін.

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"Ми передали усім нашим міжнародним партнерам чітку юридичну позицію: наші моряки є військовополеними і перебувають під захистом Женевської конвенцій 1949 року. Відтак, на них жодним чином не розповсюджується російське право", – зазначив він.

Також Клімкін наголосив, що українським морякам мають гарантувати надання медичної допомоги, не чинення на них фізичного та психологічного тиску та забезпечення належної безпеки.

Нагадаємо, раніше МЗС України направило ноту протесту Російській Федерації через арешт полонених українських моряків в окупованому Криму.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. В ФСБ РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 українських моряків вже заарештували в окупованому Криму.

Дивіться відео про напад Росії на українські кораблі в Азовському морі