В Крыму "суд" арестовал захваченного россиянами командира украинского бронекатера "Никополь"

В среду, 28 ноября, незаконный Киевский районный суд " оккупированного Симферополя арестовал до 25 января 2019 года задержанного командира бронекатера ВМС Украины "Никополь" Богдана Небылицу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

24 канал сообщал, что российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в Керченском проливе украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь через Черное и Азовское моря. На борту находились 24 украинских моряка, 6 из них были ранены. Судна отконвоировали в оккупированную Керчь.

Читайте также: В Крыму собирают средства на поддержку пленным украинским морякам, – активист

Относительно украинских моряков ФСБ России открыла уголовное дело за якобы незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или угрозы его применения.

"Суды" оккупированных Симферополя и Керчи 27 ноября арестовали 15 украинских моряков сроком на 2 месяца. 28 ноября арестовали также работника СБУ Андрея Драча, который тоже был среди задержанных украинских моряков.

Вопрос о мере пресечения для других членов экипажей еще решается.

Из-за агрессивных действий России в Украине было объявлено военное положение в 10 областях сроком до 26 декабря.

Что известно о командире "Никополя" Богдане Небылице?

Родом из Сумской области, учился в Академии Военно-Морских Сил в Севастополе и был среди тех курсантов, которые после аннексии Крыма Россией отказались присягнуть оккупантам и пели гимн Украины, а также спускали триколор и поднимали вместо него государственный сине-желтый флаг. Обучение Небылица закончил в Институте Военно-Морских Сил Одесской морской академии в 2016 году, после чего служил командиром ракетно-артиллерийской боевой части катера "Прилуки", пока не был назначен командиром "Никополя". В начале ноября Небылицу готовили на должность командира патрульных катеров типа Island, которые США передали Украине.

Смотрите видео о нападении России на украинские корабли в Азовском море: