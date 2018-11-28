У Криму "суд" арештував захопленого росіянами командира українського бронекатера "Нікополь"

У середу, 28 листопада, незаконний Київський районний "суд" окупованого Сімферополя арештував до 25 січня 2019 року командира затриманого бронекатера ВМС України "Нікополь" Богдана Небилицю.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

24 канал повідомляв, що російські прикордонники 25 листопада із застосуванням зброї затримали у Керченській протоці український буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя через Чорне та Азовське моря. На борту перебували 24 українських моряка, 6 із них були поранені. Судна відконвоювали в окуповану Керч.

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Щодо українських моряків ФСБ Росії відкрила кримінальну справу за нібито незаконний перетин кордону, вчинений групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування.

"Суди" окупованих Сімферополя і Керчі 27 листопада заарештували 15 українських моряків строком на 2 місяці. 28 листопада арештували також працівника СБУ Андрія Драча, який теж був серед затриманих українських моряків.

Питання про запобіжний захід для інших членів екіпажів ще вирішується.

Через агресивні дії Росії в Україні було оголошено воєнний стан у 10 областях строком до 26 грудня.

Що відомо про командира "Нікополя" Богдана Небилицю? Родом із Сумської області, навчався в Академії Військово-Морських Сил у Севастополі і був серед тих курсантів, які після анексії Криму Росією відмовилися присягнути окупантам і співали гімн України, а також спускали триколор і піднімали замість нього державний синьо-жовтий прапор.



Навчання Небилиця закінчив в Інституті Військово-Морських Сил Одеської морської академії у 2016 році, після чого служив командиром ракетно-артилерійської бойової частини катера "Прилуки", поки не був призначений командиром "Нікополя".



На початку листопада Небилицю готували на посаду командира патрульних катерів типу Island, які США передали Україні.

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