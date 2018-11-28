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      У Криму "суд" арештував захопленого росіянами командира українського бронекатера "Нікополь"

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      Командир "Нікополя" Богдан Небилиця
      Командир "Нікополя" Богдан Небилиця / Фото з відкритих джерел

      У середу, 28 листопада, незаконний Київський районний "суд" окупованого Сімферополя арештував до 25 січня 2019 року командира затриманого бронекатера ВМС України "Нікополь" Богдана Небилицю.

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      24 канал повідомляв, що російські прикордонники 25 листопада із застосуванням зброї затримали у Керченській протоці український буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси до Маріуполя через Чорне та Азовське моря. На борту перебували 24 українських моряка, 6 із них були поранені. Судна відконвоювали в окуповану Керч.

      Читайте також: У Криму збирають кошти на підтримку полоненим українським морякам, – активіст

      Щодо українських моряків ФСБ Росії відкрила кримінальну справу за нібито незаконний перетин кордону, вчинений групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування.

      "Суди" окупованих Сімферополя і Керчі 27 листопада заарештували 15 українських моряків строком на 2 місяці. 28 листопада арештували також працівника СБУ Андрія Драча, який теж був серед затриманих українських моряків.

      Питання про запобіжний захід для інших членів екіпажів ще вирішується.

      Через агресивні дії Росії в Україні було оголошено воєнний стан у 10 областях строком до 26 грудня.

      Що відомо про командира "Нікополя" Богдана Небилицю? Родом із Сумської області, навчався в Академії Військово-Морських Сил у Севастополі і був серед тих курсантів, які після анексії Криму Росією відмовилися присягнути окупантам і співали гімн України, а також спускали триколор і піднімали замість нього державний синьо-жовтий прапор.

      Навчання Небилиця закінчив в Інституті Військово-Морських Сил Одеської морської академії у 2016 році, після чого служив командиром ракетно-артилерійської бойової частини катера "Прилуки", поки не був призначений командиром "Нікополя".

      На початку листопада Небилицю готували на посаду командира патрульних катерів типу Island, які США передали Україні.

      Дивіться відео про напад Росії на українські кораблі в Азовському морі:

       

       

      Теги: Новини України Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Анексія Криму Новини Криму арешт Українці в полоні РФ Водний транспорт Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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