У Криму збирають кошти на підтримку полоненим українським морякам, – активіст

В окупованому Росією Криму збирають кошти на підтримку українських моряків, яких захопили у полон військові РФ поблизу Керченської протоки. Кримчани відгукнулися на ініціативу активістів та вже почали приносити необхідні речі та гроші для українських заручників.

Про це розповів активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял у коментарі "Крим. Реалії".

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"Ситуація очевидна: 24 українських моряка опинилися в Криму, далеко від рідних, в слідчому ізоляторі. Якщо ще хтось не там, то він там опиниться. Ми в Криму давно в цьому питанні і розуміємо, що людям, які через абсурд російської влади опинилися у в'язниці, необхідна допомога і підтримка", – наголосив він.

Джелял додав, що кримчани відразу відгукнулися на ініціативу щодо збору коштів.

Зараз я перебуваю біля Київського районного суду Сімферополя, ми очікуємо початку суду. Вже є люди, які принесли кошти. Зранку зателефонував чоловік, який взявся купити тапочки і зубні щітки та зубні пасти кожному затриманому. Він уже їх привіз сюди,

– зазначив активіст.

Нагадаємо, що 27 листопада у Криму "суд" вже заарештував до 25 січня 15 затриманих у Керченській протоці українських моряків. 28 листопада російський суд окупованого Криму має обрати запобіжний захід ще 9 полоненим українським морякам.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 із них вже заарештували в окупованому Криму.