Щойно завершилось засідання Кабінету міністрів, на якому, окрім введення воєнного стану, також обговорювали долю українських полонених.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Кабмін пропонує виділити 100 тисяч гривень родинам полонених моряків, які мають піти на юридичну підтримку. Наразі відомо, що вже є адвокати, які зголосилися їм допомагати. Зокрема ці юристи відстоювали інтереси кримських татар. Зараз вони намагаються всіляко підтримати наших хлопців.

Кримчани вже почали збирати теплі речі, продукти харчування. Я знаю, що всі ті, хто перебувають у слідчому ізоляторі діляться з ними чаєм, кавою та іншими речами, аби максимально підтримати українських полонених,

– сказала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Представників України не пускають до моряків, тому достеменної інформації про них майже немає. Проте наразі відомо, що троє з них поранені, один – у важкому стані. Їх прооперували у Керченській лікарні.

Нагадаємо, що 27 листопада в окупованому Сімферополі 15 українським полоненим обрали запобіжний захід – до двох місяців арешту, ще дев'ятеро очікують рішення "суду".

Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс? 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого українські воїни зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.



Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування.