Только что завершилось заседание Кабинета министров, на котором, кроме введения военного положения, также обсуждали судьбу украинских пленных.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Кабмин предлагает выделить 100 тысяч гривен семьям пленных моряков, которые должны пойти на юридическую поддержку. Известно, что уже есть адвокаты, которые согласились им помогать. В частности эти юристы отстаивали интересы крымских татар. Сейчас они пытаются всячески поддержать наших ребят.

Крымчане уже начали собирать теплые вещи, продукты питания. Я знаю, что все те, кто находятся в следственном изоляторе делятся с ними чаем, кофе и другими вещами, чтобы максимально поддержать украинских пленных,

– сказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Представителей Украины не пускают к морякам, поэтому точной информации о них почти нет. Однако сейчас известно, что трое из них ранены, один – в тяжелом состоянии. Их прооперировали в Керченской больнице.

Напомним, что 27 ноября в оккупированном Симферополе 15 украинским пленным избрали меру пресечения – до двух месяцев ареста, еще девять ожидают решения "суда".

Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.



Впоследствии в Кремле такие шаги объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование.