13:49
28 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Восстание роботов в России. Google по-российски
      Вєсті Кремля
      00:13, сегодня
      Вести.UA. Фантастические депутаты. Омелян в тренде
      Вєсті.UA
      00:28, сегодня
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Кабмин предлагает выделить 100 тысяч гривен семьям пленных моряков

      62 Читати новину українською

      Только что завершилось заседание Кабинета министров, на котором, кроме введения военного положения, также обсуждали судьбу украинских пленных.

      Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

      Читайте также: Порошенко подписал закон о введении военного положения в Украине

      Кабмин предлагает выделить 100 тысяч гривен семьям пленных моряков, которые должны пойти на юридическую поддержку. Известно, что уже есть адвокаты, которые согласились им помогать. В частности эти юристы отстаивали интересы крымских татар. Сейчас они пытаются всячески поддержать наших ребят.

      Крымчане уже начали собирать теплые вещи, продукты питания. Я знаю, что все те, кто находятся в следственном изоляторе делятся с ними чаем, кофе и другими вещами, чтобы максимально поддержать украинских пленных,
      – сказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

      Представителей Украины не пускают к морякам, поэтому точной информации о них почти нет. Однако сейчас известно, что трое из них ранены, один – в тяжелом состоянии. Их прооперировали в Керченской больнице.

      Напомним, что 27 ноября в оккупированном Симферополе 15 украинским пленным избрали меру пресечения – до двух месяцев ареста, еще девять ожидают решения "суда".

      Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

      Впоследствии в Кремле такие шаги объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никак не реагировали и осуществляли опасное маневрирование.

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости Крыма Украинцы в плену РФ Судьи
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      У российского газа появился серьезный конкурент
      27 ноября , 23:14 У российского газа появился серьезный конкурент
      Злой Одессит 7434
      99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      27 ноября , 20:33 99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      Артем Овдієнко 3118
      Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев
      27 ноября , 20:01 Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев
      125714
      Конфликт в Азовском море: что известно о пленных украинских моряках
      27 ноября , 19:00 Конфликт в Азовском море: что известно о пленных украинских моряках
      3541
      Введение военного положения: почему его ввели в Виннице, а не в Крыму
      27 ноября , 17:01 Введение военного положения: почему его ввели в Виннице, а не в Крыму
      7414
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      В Луцке произошла стрельба: есть погибший и раненые
       5 ноября , 16:48
      В ЕС обеспокоены давлением России на Украину
       7 сентября 2013 , 17:17 2
      В Херсоне определился чемпион Украины по ралли
       10 сентября , 15:15
      Ярмоленко получил особые посылы от лидера и президента Вест Хэма, а клубный инсайдер опроверг последнюю информацию
       23 октября , 20:36
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук