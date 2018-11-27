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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Захоплення українських кораблів в Азові: стало відомо про стан здоров'я військовополонених

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      27 листопада в окупованому Сімферополі 15 українським полоненим обрали запобіжний захід – до двох місяців арешту.

      Під стіни "суду" приїхали десяток журналістів та активістів, аби підтримати полонених моряків.

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      Кримачанин, що вийшов на підтримку українських військовополонених сказав, що суд посилено охороняють, а у самих кримських татар обшукують.

      На жаль, сказати слова підтримки затриманим не вдалось, адже на засідання допустили тільки російських журналістів. Поспілкуватися з українськими моряками дозволили лише їх адвокатам. І то, не довго. Так звані судді обрали запобіжні заходи для кількох моряків.

      Нічого незаконного вони не зробили, і це видно у протоколі. Тим не менш, їм обрали запобіжний захід – утримання під вартою. Для мого підзахисного – до 25 січня 2019 року,
      – сказав адвокат Андрія Оприска Маммет Мамбетов.

      Моряків розділили на три групи: 15-тьом одразу обрали запобіжний захід, а решту привезуть до суду у середу 28 листопада. Серед них – Олег Мельничук – командир буксиру "Яни Капу".

      Його утримують в ізоляторі тимчасового тримання у місті Білогірську. Мені вдалося потрапити до нього, поспілкуватися, підтримати його дух. Почуває він себе більш-менш, розуміє в яку ситуацію вони потрапили. Вважає себе повністю невинним,
      – зазначив адвокат Олега Мельничука Едем Семедляєв.


      Українські кораблі, взяті у полон РФ

      Ще кілька моряків зараз залишаються у медчастині військової частини в Керчі. Батько Василя Сороки Віктор сказав, що його син поранений і знаходиться у лікарні, проте місцеперебування не відомо. Вчора Васі дали можливість зателефонувати своїй дружині Ірині, він сказав декілька фраз: живий, здоровий, руки-ноги цілі і все. 

      Варто зазначити, що через зізнання, яке під тиском надали деякі військових – для них зможуть просити найсуворіші запобіжні заходи.

      Не знаю, який на них був психологічний або фізичний тиск, щоб вони таке сказати. У перші години тиск найбільший. Поки людина знаходиться в стані шоку – на нього тиснуть максимально, щоб вичавити його як лимон,
      – сказав колишній військовополонений Володимир Жемчугов. 

      Командування моряків вже заявило, що не засуджує героїв, адже швидше за все псевдо зізнання просто вибили із затриманих. Про це написав командувач військово-морських сил у відкритому листі. 

      Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс? 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

      Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.

      Автор: Анна Сердюк
      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Українці в полоні РФ Новини Криму Судді Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 27 листопада
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