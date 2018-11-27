Військові не будуть заселятись в оселях українців, – Тука про воєнний стан

Вже від завтра, 28 листопада, в Україні має запрацювати воєнний стан. Вперше в історії країни на 30 днів вводять обмеження та розширюють повноваження військових. Нині достеменно не відомо, як саме працюватиме воєнний стан. Чиновники на місцях зазначили, що чекають вказівок з Києва, а топ-посадовці не пояснюють українцям до чого готуватися.

Демобілізований військовий Антон Колумбет провів жартівливий соціальний експеримент на вулицях столиці.

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З'ясувалося, що кияни не знають до чого їх зобов'язує особливий статус в країні, проте на перше ж прохання, охоче віддають свої речі на потреби армії.

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій заначили: надавати власне житло та транспорт для потреб військових не треба. Лише у випадку прямої загрози.

Те, що вводиться воєнний стан не означає, що завтра військові будуть заселятись в оселі наших громадян, забирати автівки, та таке інше,

– сказав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Вже від 28 листопада воєнний стан введуть у 10 областях: Вінницькій, Луганській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській та Запорізькій, а також у Керченській акваторії. Українці переймаються тим, як перетинати кордон у цих регіонах. Натомість міністр інфраструктури Володимир Омелян сказав, що потяги курсуватимуть, але вокзали охоронятимуть ретельніше.



Області, у яких запровадять воєнний стан

Я даю окреме доручення посилити охорону і оборону вокзалів, залізничних станцій, аеропортів, портів та інших об’єктів інфраструктури. Також ми вводимо особливий режим роботи залізничного транспорту,

– сказав Омелян.

Прикордонна служба теж готується до роботи у посиленому режимі. Упродовж місяця діятиме особливий режим в’їзду і виїзду. Введення воєнного стану перш за все торкнеться військових. Більшість цивільних спеціального режиму майже не помітить

Мені здається, що буде часткова мобілізація першого резерву, тобто, людей які вже служили в АТО. Їх, фактично, просто обдзвонять, дізнаються, хто готовий в разі потреби з'явитися. Думаю, військкомати, скоріш за все, використають цей важіль для часткової мобілізації,

– певен засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Введення воєнного режиму передбачає і створення військово-цивільних адміністрацій, але також в результаті прямої агресії. Поки що вони працюють лише на Донеччині та Луганщині. Комендантську годину теж не запроваджують. У Міністерствах охорони здоров'я та соціальної політики обіцяють безперебійну роботу підрозділів в умовах воєнного стану. Щоправда, у НБУ теж казали: "стрибків" курсу не допустять, але це вже відбулося.

Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО набрало чинності, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

Нагадаємо, що 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.