Военные не будут заселяться в дома украинцев, – Тука о военном положении

Уже завтра, 28 ноября, в Украине должно заработать военное положение. Впервые в истории страны на 30 дней вводят ограничения и расширяют полномочия военных. Сейчас точно не известно, как именно будет работать военное положение. Чиновники на местах отметили, что ждут указаний из Киева, а топ-чиновники не объясняют украинцам к чему готовиться.

Демобилизованный военный Антон Колумбет провел шуточный социальный эксперимент на улицах столицы.

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Выяснилось, что киевляне не знают к чему их обязывает особый статус в стране, однако на первую же просьбу, охотно отдают свои вещи на нужды армии.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий отметили: предоставлять собственное жилье и транспорт для военных нужд не надо. Только в случае прямой угрозы.

То, что вводится военное положение не означает, что завтра военные будут заселяться в дома наших граждан, забирать машины, и прочее,

– сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Уже 28 ноября военное положение введут в 10 областях: Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской, а также в Керченской акватории. Украинцы озабочены тем, как пересекать границу в этих регионах. Зато министр инфраструктуры Владимир Омелян сказал, что поезда будут курсировать, но вокзалы будут охранять тщательнее.

Области, в которых введут военное положение

Я даю отдельное поручение усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры. Также мы вводим особый режим работы железнодорожного транспорта,

– сказал Омелян.

Пограничная служба тоже готовится к работе в усиленном режиме. В течение месяца будет действовать особый режим въезда и выезда. Введение военного положения прежде всего коснется военных. Большинство гражданских специального режима почти не заметит

Мне кажется, что будет частичная мобилизация первого резерва, то есть, людей которые уже служили в АТО. Их, фактически, просто обзвонят, узнают, кто готов в случае необходимости появиться. Думаю, военкоматы, скорее всего, используют этот рычаг для частичной мобилизации,

– уверен основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Введение военного режима предполагает и создание военно-гражданских администраций, но также в результате прямой агрессии. Пока они работают только на Донетчине и Луганщине. Комендантский час тоже не вводят. В Министерствах здравоохранения и социальной политики обещают бесперебойную работу подразделений в условиях военного положения. Правда, в НБУ тоже говорили: "скачков" курса не допустят, но это уже произошло.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

Напомним, что 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм.

Во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.