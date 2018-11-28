В Крыму собирают средства на поддержку пленным украинским морякам, – активист

В оккупированном Россией Крыму собирают средства на поддержку украинских моряков, которых захватили в плен военные РФ вблизи Керченского пролива. Крымчане откликнулись на инициативу активистов и уже начали приносить необходимые вещи и деньги для украинских заложников.

Об этом рассказал активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелял в комментарии "Крым. Реалии".

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"Ситуация очевидна: 24 украинских моряка оказались в Крыму, вдали от родных, в следственном изоляторе. Если еще кто-то не там, то он там окажется. Мы в Крыму давно в этом вопросе и понимаем, что людям, которые из-за абсурда российской власти оказались в тюрьме, необходима помощь и поддержка", – подчеркнул он.

Джелял добавил, что крымчане сразу откликнулись на инициативу по сбору средств.

Сейчас я нахожусь возле Киевского районного суда Симферополя, мы ожидаем начала суда. Уже есть люди, которые принесли средства. Утром позвонил человек, который взялся купить тапочки, зубные щетки и зубные пасты каждому задержанному. Он уже их привез сюда,

– отметил активист.

Напомним, что 27 ноября в Крыму "суд" уже арестовал до 25 января 15 задержанных в Керченском проливе украинских моряков. 28 ноября российский суд оккупированного Крыма должен избрать меру пресечения еще 9 пленным украинским морякам.

Что случилось в Азовском море?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка. 15 из них уже арестовали в оккупированном Крыму.

Смотрите видео о нападении России на украинские корабли в Азовском море: