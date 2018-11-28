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      Конфлікт в Азовському морі: співробітника СБУ арештували на два місяці

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      Співробітник СБУ Андрій Драч
      Співробітник СБУ Андрій Драч / Фото з відкритих джерел

      Співробітника Служби безпеки України Андрія Драча, якого напередодні затримали російські спецслужби, заарештували на два місяці.

      Про це повідомив російський сайт ТАСС.

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      Старшого лейтенанта СБУ Андрія Драча утримуватимуть під вартою до 25 січня. 

      Обрати Драчу Андрію Леонідовичу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 25 січня 2019 року,
      – наголосив суддя.

      Зазначимо, що окупаційна влада звинувачує українських моряків у порушенні державного кордону Росії в районі Керченської протоки.

      Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.
      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.
      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.
      Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Новини України СБУ Судді
      Джерело: 24 Канал
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