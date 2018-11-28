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      "Провокація напередодні виборів": Путін вперше відкрито прокоментував ескалацію на Азові

      3673 Читать новость на русском
      Володимир Путін
      Володимир Путін / фото з відкритих джерел

      Президент РФ Володимир Путін вперше відкрито прокоментував обстріл російськими військовими кораблями українських суден.

      Про це інформують росЗМІ.

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      "Що стосується інциденту в Чорному морі, то це провокація, безумовно. Провокація, яка організована чинною владою, думаю, і чинним президентом напередодні президентських виборів в Україні в березні наступного року. Рейтинг чинного президента перебуває десь на п'ятій сходинці, у нього є шанси не пройти навіть до другого туру, тому потрібно щось робити, щоб ситуацію загострити і створити непереборні перешкоди для його конкурентів, перш за все з опозиції",– заявив Путін.

      Окрім цього, він наголосив, що російські прикордонники під час обстрілу та захоплення українських суден "чітко виконували свій військовий обов'язок".

      А як повинні діяти прикордонники? Військові судна вторглися в територіальні води Російської Федерації і не відповідають, і не зрозуміло, що вони збираються робити. Як вони повинні діяти? Якби вони діяли інакше, їх всіх треба було б віддати під суд. Прикордонники захищали територіальну цілісність РФ,
      – емоційно пояснив Путін дії російських військових в Азовському морі.

      Додамо, що попри слова Путіна про вхід українських кораблів у територіальні води РФ, у МінТОТ переконані, що судна на момент захоплення перебували у міжнародних водах.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 із них вже заарештували в окупованому Криму.

       

       

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Новини Росії Новини політики Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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