"Провокация накануне выборов": Путин впервые открыто прокомментировал эскалацию в Азове

Президент РФ Владимир Путин впервые открыто прокомментировал обстрел российскими военными кораблями украинских судов.

Об этом информируют росСМИ.

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"Что касается инцидента в Черном море, то это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, и действующим президентом накануне президентских выборов в Украине в марте следующего года. Рейтинг действующего президента находится где-то на пятой строчке, у него есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции", – заявил Путин.

Кроме этого он отметил, что российские пограничники во время обстрела и захвата украинских судов "четко выполняли свой воинский долг".

А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, и не понятно, что они собираются делать. Как они должны поступать? Если бы они действовали иначе, их всех надо было бы отдать под суд. Пограничники защищали территориальную целостность РФ,

– эмоционально объяснил Путин действия российских военных в Азовском море.

Добавим, что несмотря на слова Путина о входе украинских кораблей в территориальные воды РФ, в МинВОТ убеждены, что суда на момент захвата находились в международных водах.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 из них уже арестовали в оккупированном Крыму.