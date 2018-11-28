15:23
28 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Восстание роботов в России. Google по-российски
      Вєсті Кремля
      00:13, сегодня
      Вести.UA. Фантастические депутаты. Омелян в тренде
      Вєсті.UA
      00:28, сегодня
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      "Провокация накануне выборов": Путин впервые открыто прокомментировал эскалацию в Азове

      1103 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / Фото из открытых источников

      Президент РФ Владимир Путин впервые открыто прокомментировал обстрел российскими военными кораблями украинских судов.

      Об этом информируют росСМИ.

      Читайте также: "Подготовка продолжается, все согласовано": в РФ уверены о встрече Трампа с Путиным

      "Что касается инцидента в Черном море, то это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, и действующим президентом накануне президентских выборов в Украине в марте следующего года. Рейтинг действующего президента находится где-то на пятой строчке, у него есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции", – заявил Путин.

      Кроме этого он отметил, что российские пограничники во время обстрела и захвата украинских судов "четко выполняли свой воинский долг".

      А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, и не понятно, что они собираются делать. Как они должны поступать? Если бы они действовали иначе, их всех надо было бы отдать под суд. Пограничники защищали территориальную целостность РФ,
      – эмоционально объяснил Путин действия российских военных в Азовском море.

      Добавим, что несмотря на слова Путина о входе украинских кораблей в территориальные воды РФ, в МинВОТ убеждены, что суда на момент захвата находились в международных водах.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 из них уже арестовали в оккупированном Крыму.

       

       

      Теги: Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости России Владимир Путин Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа на саммите G-20
      сегодня , 15:05 Чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа на саммите G-20
      Злой Одессит 1152
      Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung
      сегодня , 13:50 Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung
      Блог Медіа 4454
      У российского газа появился серьезный конкурент
      27 ноября , 23:14 У российского газа появился серьезный конкурент
      Злой Одессит 7904
      99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      27 ноября , 20:33 99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      Артем Овдієнко 3319
      Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев
      27 ноября , 20:01 Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев
      126912
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      В Украине объявили военное положение: что это значит
       26 ноября , 22:44 1
      Туск отметил очередное доказательство агрессии России в Украине
       24 ноября 2017 , 17:13
      ЕС может заблокировать "Северный поток-2": российский политик дал объяснение
       13 июля , 11:43
      Трамп заверил, что доверяет Ким Чен Ыну
       15 октября , 00:00
      Экологическая тематика стала трендом в политической манипуляции, – эксперты
       7 ноября , 12:34
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук