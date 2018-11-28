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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Россия захватила украинские корабли в международных водах, – МинВОТ

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      Конфликт в Азовском море
      Конфликт в Азовском море / Иллюстративное фото

      РФ атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря, то есть за пределами линии государственной границы Украины на море.

      Об этом свидетельствуют координаты пребывания военных судов "Бердянск", "Никополь", и "Яна Капу" в момент обстрела и задержания их военными подразделениями РФ, информируют в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

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      По Конвенции по морскому праву военные корабли пользуются в открытом море полным иммунитетом от юрисдикции какого-либо государства, кроме государства, под флагом которого они находятся. А согласно Резолюции Генассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года нападение вооруженными силами одного государства на морские силы или флот другого государства являются агрессией,
      – говорится в сообщении ведомства.

      В МинВОТ отмечают, что все задержанные украинские моряки находятся под защитой норм международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

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      Расположение украинских судов во время атаки РФ

      "Лица, которые организовали и совершили акт агрессии и вызывающе нарушают нормы международного гуманитарного права, должны помнить о неотвратимости наказания", – отмечают в министерстве.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.

      В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно за то, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Вечером 26 ноября парламент также поддержал это решение.

       

       

      Теги: Новости России Конфликт в Азовском море Новости политики Новости Украины Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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