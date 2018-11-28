Россия захватила украинские корабли в международных водах, – МинВОТ

РФ атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря, то есть за пределами линии государственной границы Украины на море.

Об этом свидетельствуют координаты пребывания военных судов "Бердянск", "Никополь", и "Яна Капу" в момент обстрела и задержания их военными подразделениями РФ, информируют в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

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По Конвенции по морскому праву военные корабли пользуются в открытом море полным иммунитетом от юрисдикции какого-либо государства, кроме государства, под флагом которого они находятся. А согласно Резолюции Генассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года нападение вооруженными силами одного государства на морские силы или флот другого государства являются агрессией,

– говорится в сообщении ведомства.

В МинВОТ отмечают, что все задержанные украинские моряки находятся под защитой норм международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Расположение украинских судов во время атаки РФ

"Лица, которые организовали и совершили акт агрессии и вызывающе нарушают нормы международного гуманитарного права, должны помнить о неотвратимости наказания", – отмечают в министерстве.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм.

В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.

В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно за то, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Вечером 26 ноября парламент также поддержал это решение.