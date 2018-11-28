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      Россия перебросила к берегам Крыма противокорабельные комплексы "Бал": видео

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      Противокорабельный комплекс "Бал"
      Противокорабельный комплекс "Бал" / espreso.tv

      После введения в Украине военного положения Россия перебросила к побережью Крыма противокорабельные береговые комплексы "Бал".

      Соответствующее видео распространил фонд "Вернись живым" в Facebook.

      На видео зафиксировано, как 28 ноября на 15-м километре трассы Севастополь – Керчь в сопровождении полицейских авто движется колонна военной техники.

      Росія перекидає в Криму берегові комплекси "Бал" 28\11\2018

      ТЕРМІНОВО! Росія перекидає у Криму протикорабельні берегові комплекси «Бал». На відео, опублікованому в одній із соцмереж, зафіксовано, як сьогодні, 28 листопада, на 15-му кілометрі траси Севастополь-Керч у супроводі поліцейських авто рухається колонна військової техніки. Невже в РФ бояться введення в Україні воєнного стану? Чи це, можливо, чергові «навчання»? Хай там що, але ми завжди маємо бути напоготові. Нагадаємо, «Бал» - це береговий ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Ч-35. З 2008 року знаходиться на озброєнні ЗС Росії. Стежте за новинами. Зберігайте спокій. Пам’ятайте про підступність ворога. І рятуйте Україну тут: https://goo.gl/pvmGNn Фонд «Повернись живим»

      Опубліковано Повернись живим Середа, 28 листопад 2018 р.

      "Неужели в РФ боятся введения в Украине военного положения? Или это, возможно, очередные "учения"? Пусть там что, но мы всегда должны быть начеку", – прокомментировали волонтеры "Вернись живым".

      Что известно о комплексе "Бал"?
      Это береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Ч-35. С 2008 года состоит на вооружении ВС России. Применять комплекс можно в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью. Его особенностью является полная автономность наведения после пуска в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия противника.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порта Мариуполя планово и согласно международных норм.

      В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям.

      В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно за то, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Вечером 26 ноября парламент также поддержал это решение.

      Теги: Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости России Новости Украины Военное положение в Украине Оружие Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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