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      Росія перекинула до берегів Криму протикорабельні комплекси "Бал": відео

      969 Читать новость на русском
      Протикорабельний комплекс "Бал"
      Протикорабельний комплекс "Бал" / espreso.tv

      Після введення в Україні воєнного стану Росія перекинула до узбережжя Криму протикорабельні берегові комплекси "Бал".

      Відповідне відео поширив фонд "Повернись живим" у Facebook.

      На відео зафіксовано, як 28 листопада на 15-му кілометрі траси Севастополь – Керч у супроводі поліцейських авто рухається колона військової техніки.

      Росія перекидає в Криму берегові комплекси "Бал" 28\11\2018

      ТЕРМІНОВО! Росія перекидає у Криму протикорабельні берегові комплекси «Бал». На відео, опублікованому в одній із соцмереж, зафіксовано, як сьогодні, 28 листопада, на 15-му кілометрі траси Севастополь-Керч у супроводі поліцейських авто рухається колонна військової техніки. Невже в РФ бояться введення в Україні воєнного стану? Чи це, можливо, чергові «навчання»? Хай там що, але ми завжди маємо бути напоготові. Нагадаємо, «Бал» - це береговий ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Ч-35. З 2008 року знаходиться на озброєнні ЗС Росії. Стежте за новинами. Зберігайте спокій. Пам’ятайте про підступність ворога. І рятуйте Україну тут: https://goo.gl/pvmGNn Фонд «Повернись живим»

      Опубліковано Повернись живим Середа, 28 листопад 2018 р.

      "Невже в РФ бояться введення в Україні воєнного стану? Чи це, можливо, чергові "навчання"? Хай там що, але ми завжди маємо бути напоготові", – прокоментували волонтери "Повернись живим".

      Що відомо про комплекс "Бал"? Це береговий ракетний комплекс з протикорабельною ракетою Ч-35. З 2008 року перебуває на озброєнні ЗС Росії. Застосовувати комплекс можна в простих і складних метеоумовах вдень і вночі. Його особливістю є повна автономність наведення після пуску за умов вогневої і радіоелектронної протидії супротивника.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.

      У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Увечері 26 листопада парламент також підтримав це рішення.

      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини Криму Анексія Криму Зброя Воєнний стан в Україні
      Джерело: 24 канал
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