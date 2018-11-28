Росія захопила українські кораблі у міжнародних водах, – МінТОТ

РФ атакувала та захопила українські військові кораблі у міжнародних водах Чорного моря, тобто за межами лінії державного кордону України на морі.

Про це свідчать координати перебування військових суден "Бердянськ", "Нікополь", та "Яна Капу" в момент обстрілу та затримання їх військовими підрозділами РФ, інформують у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

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За Конвенцією з морського права, військові кораблі користуються у відкритому морі повним імунітетом від юрисдикції будь-якої держави, крім держави, під прапором якої вони перебувають. А відповідно до Резолюції Генасамблеї ООН від 14 грудня 1974 року напад збройними силами однієї держави на морські сили або флот іншої держави є агресію,

– йдеться у повідомленні відомства.

У МінТОТ наголошують, що всі затримані українські моряки перебувають під захистом норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.



Розташування українських суден під час атаки РФ

"Особи, які організували та вчинили акт агресії та зухвало порушують норми міжнародного гуманітарного права повинні пам’ятати про невідворотність покарання", – наголошують у міністерстві.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.



У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Увечері 26 листопада парламент також підтримав це рішення.