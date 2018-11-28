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      Конфликт в Азовском море: сотрудника СБУ арестовали на два месяца

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      Сотрудник СБУ Андрей Драч
      Сотрудник СБУ Андрей Драч / Фото из открытых источников

      Сотрудника Службы безопасности Украины Андрея Драча, которого накануне задержали российские спецслужбы, арестовали на два месяца.

      Об этом сообщил российский сайт ТАСС.

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      Отметим, что оккупационная власть обвиняет украинских моряков в нарушении государственной границы России в районе Керченского пролива. Старший лейтенант СБУ Андрей Драч будет содержаться под стражей до 25 января.

      Выбрать Драчу Андрею Леонидовичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2019 года,
      – подчеркнул судья.

      Что случилось в Азовском море и почему это получило такой резонанс? 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполб. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 

      Впоследствии в Кремле такие меры объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никоим образом не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях якобы развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости России Судьи СБУ
      Источник: 24 Канал
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