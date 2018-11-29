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      Полонених українських моряків у Криму арештовували судді-зрадники

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      Судді-зрадники арештовували українських моряків у Криму
      Судді-зрадники арештовували українських моряків у Криму / 24 канал

      Запобіжний захід українським морякам, яких російські силовики взяли в заручники у Керченській протоці в Азовському морі, обирали "судді", які у 2014 році під час анексії Криму порушили присягу та перейшли на службу до російських окупантів.

      Про це повідомляє ТСН.

      Суддями-зрадниками виявились Віктор Можелянський, Андрій Долгополов і Михайло Бєлоусов. За роки окупації Криму ці "судді" відзначилися низкою незаконних вироків українцям, кримським татарам, відправляючи неугодних до в’язниці або під умовний арешт.

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      До слова, у день "суду" над захопленими українськими моряками будівлю "суду" в окупованому Сімферополі охороняли сотні російських силовиків, нікого не пускали всередину, крім рупорів кремлівської пропаганди.

      Що сталось в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      що відомо про захоплених українських моряків: хроніка подій
      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ арешт Судді
      Джерело: 24 Канал
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