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      Порошенко надеется, что НАТО направит корабли в Азовское море

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      Порошенко выразил надежду о готовности НАТО прислать корабли
      Порошенко выразил надежду о готовности НАТО прислать корабли / www.bbc.com

      Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что страны НАТО готовы направить свои военные корабли в Азовское, чтобы помочь Украине обезопасить регион в связи новой агрессией России – уже на море.

      Об этом Глава государства заявил в интервью немецкой газете Bild, опубликованном утром 29 ноября.

      Германия является одним из ближайших союзников, и мы надеемся, что государства НАТО готовы направить корабли в Азовское море, чтобы поддержать Украину и гарантировать безопасность,
      – сказал Порошенко, добавив, что в Азовском море застряли не только украинские суда, но и три немецкие.

      Читайте также: Путин хочет аннексировать еще одну часть Украины, – Порошенко

      Он отметил, что российский президент Владимир Путин представил себя "русским императором", а Украину – "колонией" России.

      Единственный язык, который он понимает, – это солидарность западного мира. Мы не можем принимать агрессивную политику России. Сначала был Крым, потом – восточная Украина, теперь он хочет Азовское море. Германия также должна спросить себя: что дальше сделает Путин, если мы его не остановим?
      – отметил Порошенко.

      Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что Керченский пролив якобы открыт, когда на деле заблокировано 35 судов.

      Ранее пресс-секретарь правительства Германии назвал антироссийские санкции "немного поспешными".

      Что произошло в Азовском море?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. Всех арестовали в оккупированном Крыму.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости Украины Конфликт в Азовском море НАТО Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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