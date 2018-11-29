Порошенко сподівається, що НАТО надішле кораблі в Азовське море

Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що країни НАТО готові спрямувати свої військові кораблі в Азовське, щоб допомогти Україні убезпечити регіон у зв'язку новою агресією Росії – уже на морі.

Про це Глава держави заявив в інтерв'ю німецькій газеті Bild, що опубліковане вранці 29 листопада.

Німеччина є одним із наших найближчих союзників, і ми сподіваємося, що держави НАТО готові скерувати кораблі в Азовське море, щоб підтримати Україну й гарантувати безпеку,

– сказав Порошенко, додавши, що в Азовському морі застрягли не лише українські судна, але й три німецькі.

Читайте також: Путін хоче анексувати ще одну частину України, – Порошенко

Він зауважив, що російський президент Володимир Путін уявив себе "російським імператором", а Україну – "колонією" Росії.

Єдина мова, яку він розуміє, – це солідарність західного світу. Ми не можемо приймати агресивної політики Росії. Спочатку був Крим, потім – східна Україна, тепер він хоче Азовське море. Німеччина також має спитати себе: що далі зробить Путін, якщо ми його не зупинимо?

– зазначив Порошенко.

Нагадаємо, що прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що Керченська протока нібито відкрита, коли на ділі заблоковано 35 суден.

Раніше прес-секретар уряду Німеччини назвав антиросійські санкції "трохи поспішними".

Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. Усіх заарештували в окупованому Криму.