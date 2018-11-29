Путин хочет аннексировать еще одну часть Украины, – Порошенко

Последние агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море свидетельствуют о намерении президента Владимира Путина насильственно захватить еще одну часть Украины.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Bild.

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По его словам, Украина имеет доказательства того, что Россия атаковала украинский флот, ведь корабли ВМС придерживались международного права.

Мы должны были отреагировать на этот акт агрессии, и именно поэтому я ввел военное положение в некоторых регионах, потому что нам нужно защищать нашу страну. Как и в 2014 году, Путин хочет аннексировать еще одну часть Украины, он ведет себя так же, как и тогда ... Путин хочет возродить Российскую империю. Он хочет захватить всю страну. Его империя не может существовать без Украины,

– заявил Порошенко.

Глава государства также призывает не верить лжи, которую говорит российский президент по керченского инцидента.

"Это смешно! Вы помните, как он сказал миру, что в Крыму нет российских солдат? Вы помните, что в Восточной Украине не было российских солдат? Или отравление его бывшего агента в Солсбери? Путин снова рассказывает миру сказки", – добавил он.

Кроме того, Порошенко выступил за введение новых мощных санкций против России и добавил, что пытался связаться с Путиным непосредственно после инцидента.

"Но как в 2014, 2015 и 2016 годах, каждый раз, когда войска Путина атакуют Украину, он просто перестает общаться", – рассказал глава государства.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблях, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка. 15 украинских моряков уже арестовали в оккупированном Крыму.

Напомним, вечером 26 ноября Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Утром 28 ноября председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине". Впоследствии закон о военном положении подписал и Президент Украины Петр Порошенко.

Официально военное положение в 10 областях Украины начал действовать 28 ноября и продлится до 26 декабря.

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