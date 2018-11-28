Как Путин дальше будет действовать в Азовском море: версия эксперта

В Азово-Керченском регионе Путин будет продолжать агрессию. Это не означает, что путем войны сразу в Мариуполь. Можно ожидать агрессивных действий России в Черном море, чтобы нанести ущерб нашей торговле.

Такое мнение 24 канал высказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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Москва считает Азовское море заблокированным и не хочет идти на минимальные уступки и менять баланс сил. А там в России преимущество. Но Путин на этом не остановится. Ему нужна дестабилизация Украины. Азовское море важно с точки зрения давления перед выборами на Донецкую область. А также южные области – черноморские порты, поскольку через них идет 80% экспорта наших товаров,

– рассказывает Александр Хара.

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Как отмечает дипломат, Путин последовательно готовился к аннексии Азовского моря. Это факт вооруженной агрессии согласно резолюции Генассамблеи ООН №3314.

Агрессия России в Азовском море началась со строительства крымского моста. Затем продолжилась в конце апреля 2018 года, когда ФСБ начало останавливать украинские и международные корабли. Далее инцидент в октябре, когда наши бронированные катера отбили у ФСБ одно из судов. Теперь обстрел и захват наших военных кораблей,

– отмечает Хара.

Кроме того, отмечает эксперт, со стороны России идет активная милитаризация в Азовском море. За четыре месяца переброшены два пограничных корабля с Каспийской флотилии и два новых.

Продолжение агрессии России в Азовском море будет. Потому что реакция Запада пока риторическая. А в Украины нет мышц, чтобы дать по зубам. Мир живет в парадигме, есть единичные проблемы между Украиной и Россией. А не целенаправленная и широкомасштабная агрессия России в различных формах. Путин будет дальше разделять украинское общество, это было хорошо видно по голосованию за введение военного положения. И Запад – давить на тех, кто не хочет воевать, и видеть эту масштабную агрессию, не понимая, что эти проблемы будут влиять на всех их,

– отметил Александр Хара.

Напомним, на спецзаседании Совбеза ООН большинство членов органа не поддержали проведение заседания по конфликту в Азовском море на повестке дня, который предлагала Россия – рассмотреть инцидент в Азовском море и Керченском проливе как провокацию со стороны Украины. В Конгрессе США также осудили противоправные действия России в Азовском море. В заявлении конгрессмен Брайан Фицпатрик призвал привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина и подчеркнул, что "США не должны игнорировать агрессию России против Украины". Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента с захватом украинских военных кораблей в Азовском море.

Что произошло в Азовском море?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблях, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка. 15 украинских моряков уже арестовали в оккупированном Крыму.