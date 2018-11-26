Конфликт в Азовском море: реакция и обязательства мира

25 ноября российские корабли атаковали три украинские корабли, направлявшиеся из Одессы в порт в Мариуполе. При этом шестеро военных получили ранения. Рассказываем, как на инцидент отреагировало международное сообщество, и стоит ли ждать помощи.

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Что произошло?

Утром в воскресенье, 25 ноября, пограничные корабли Российской Федерации помешали прохождению трех кораблей ВМС ВС Украины из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ в районе Керченского моста протаранил украинский рейдовый буксир. Видео столкновения, которое подтверждает, что россияне сделали это осознанно и намеренно, впоследствии появилось в Сети.

В Федеральной службе безопасности России, в свою очередь, обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время мероприятия в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Также российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Вечером того же дня российский спецназ обстрелял и захватил три украинские корабли, их доставили в оккупированную Керчь. Шестеро военнослужащих ВМС ВСУ были ранены.

Президент Петр Порошенко уже поддержал решение СНБО о введении военного положения на 60 дней. Окончательный ответ – за народными депутатами, голосование которых запланировано на 16:00 26 ноября.

Армия и СБУ приведены в полную боевую готовность. Весь состав Военно-морских сил Украины подняли по тревоге – суда выходят в море.

Больше о ситуации на Азове в видео:

Как отреагировало международное сообщество?

Одной из первых появилась реакция Европейского союза. Там заявили, что ожидают от России, что она восстановит свободу прохождения кораблей в Керченском проливе и призовет своих военных действовать сдержанно, чтобы немедленно стабилизировать ситуацию.

Также в ЕС отметили, что события в Азовском море являются демонстрацией того, что напряженность будет только расти, если РФ не будет принимать во внимание основные правила международного сотрудничества.

Строительство Керченского моста проходило без согласия Украины и является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности государства. Это параллельно с милитаризацией Азовского моря привело к усилению контроля над военно-морским движением в проливе. Европейский союз ожидает, что Россия прекратит эскалацию конфликта,

– отметили в службе внешних связей.

По словам эксперта Александра Хары, эта реакция очень мягкая, хотя и здесь фиксируется факт российской агрессии.

ЕС фактически призывает обе стороны конфликта воздерживаться, чтобы урегулировать ситуацию. Это неправильно с точки зрения того, что там происходит: жертву и агрессора ставить на одну линию,

– сказал эксперт.

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Затем была реакция НАТО. Там заверили Украину в беспрекословной поддержке на фоне обострения ситуации. В частности, пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску подчеркнула, что Альянс полностью поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая ее права на судоходство в собственных территориальных водах.

Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам на Азовском море в соответствии с международным правом,

– заявила Лунгеску.

При этом в НАТО призвали к сдерживанию и деэскалации.

Также президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО из-за агрессии России в Азовском море.

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В Конгрессе США также осудили противоправные действия России в Азовском море. В заявлении конгрессмен Брайан Фицпатрик призвал привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина и подчеркнул, что "США не будут игнорировать агрессию России против Украины".

Продолжение Россией нелегальной оккупации Крыма и ее постоянные попытки дестабилизировать Восточную Европу прямо угрожают интересам нашей национальной безопасности. Мы не можем игнорировать агрессию России против Украины. Я призываю президента и администрацию в полной мере привлечь к ответственности Владимира Путина на саммите Большой двадцатки на следующей неделе. Мы должны стоять бок о бок с народом Украины,

– говорится в заявлении Фицпатрика.

Конгрессмен добавил, что "Россия должна немедленно восстановить свободу плавания через Керченский пролив, позволив украинским судам свободно использовать украинские порты".

В США ожидают от Дональда Трампа привлечения Путина к ответственности за абсолютно неприемлемые действия России в Азовском море.

Я призываю президента и администрацию привлечь к ответственности Владимира Путина на следующей неделе на саммите G20. Мы должны стать бок о бок с украинцами,

– добавил конгрессмен.

К слову, что со стороны Госдепа, Белого дома или посольства США официальной реакции на последние действия России на Азове до сих пор нет.

По словам эксперта Александра Хары, "мы пока ожидаем от Трампа, что он примет достаточно жесткие шаги и поддержит Украину не только риторически".

Кроме того, был ряд заявлений дружественных стран, но они влияют на ситуацию меньше.

Так, Украину уже поддержали Канада, Польша, Эстония, Латвия, Литва и Германия. Эти государства занимают совершенно проукраинскую позицию.

Пока этот каток реакций только раскручивается. Посмотрим, что будет по результатам экстренного заседания Совета безопасности ООН. Безусловно, там не будет принято никаких решений, поскольку Россия является постоянным членом Совбеза, но даже те сигналы, которые будут раздаваться, они безусловно для нас важны,

– резюмировал реакции правительств других стран Александр Хара.

Как международные организации могут повлиять на ситуацию?

Эксперт по вопросам внешней политики и политики Майдана иностранных дел Александр Хара рассказал, что международное сообщество может усилить санкционное и политическое давление на Россию, однако пока важнейшей является поддержка техническая.

Конечно, они (международные организации, – ред.) будут требовать свободного судоходства и осуждать агрессию РФ. Однако есть более важные вещи – это помощь нам в вопросе вооружения, поскольку Россия останавливается только там, где ей "можно дать по зубам". А у нас пока нет военных мускулов и средств, с помощью которых можем это сделать,

– пояснил эксперт.

Международное сообщество также должно усилить политическое и дипломатическое давление на Россию – ввести дополнительные санкции. При этом санкционное давление должно быть распространено не только на Крым, но и на Черноморские и Азовские порты РФ и на компании оборонно-промышленного комплекса, которые поставляют оружие на оккупированный Крым.

Положительным моментом стало бы решение США о передаче нам средств для сдерживания России. Это могут быть и корабли, но самое главное – военные системы. В Украине корабельные ракеты есть только на уровне испытаний. А они нам очень нужны, особенно в Азовском море, где Россия сильна. Тогда мы получим средства не только дипломатического сдерживания, но и физического уничтожения наших врагов,

– рассказал Александр Хара.

Кроме того, по словам эксперта, положительно повлиять на ситуацию можно и "с моря", однако этот вариант пока мало реален.

К сожалению, соглашение 2003 года не позволяет вхождение в Азовское море кораблей третьих стран, а в Черном море не могут постоянно находиться судна государств, которые не являются черноморскими. Само присутствие кораблей НАТО у границы несколько умерило бы русских и не дало бы им возможность развернуть агрессию. Роль Турции также может быть усилена, но я не думаю, что в ближайшее время они будут готовы вступать в конфронтацию с Россией,

– пояснил эксперт.

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