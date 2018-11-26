Конфликт в Азовском море: эксперт рассказал, придет ли Запад на помощь

Международное сообщество может усилить санкционное и политическое давление на Россию, однако пока важнейшей является поддержка техническая, рассказал эксперт по вопросам внешней политики и политики Майдана иностранных дел Александр Хара.

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Конечно, они (международные организации, – ред.) будут требовать свободного судоходства и осуждать агрессию РФ. Однако есть более важные вещи – это помощь нам в вопросе вооружения, поскольку Россия останавливается только там, где ей "можно дать по зубам". А у нас пока нет военных мускулов и средств, с помощью которых можем это сделать,

– пояснил эксперт.

Хара уточнил, что международное сообщество также должно усилить политическое и дипломатическое давление на Россию – ввести дополнительные санкции. При этом, по его словам, санкционное давление должно быть распространено не только на Крым, но и на Черноморские и Азовские порты РФ и на компании оборонно-промышленного комплекса, которые поставляют оружие на оккупированный Крым.

Положительным моментом стало бы решение США о передаче нам средств для сдерживания России. Это могут быть и корабли, но самое главное – военные системы. В Украине корабельные ракеты есть только на уровне испытаний. А они нам очень нужны, особенно в Азовском море, где Россия сильна. Тогда мы получим средства не только дипломатического сдерживания, но и физического уничтожения наших врагов,

– рассказал Александр Хара.

Кроме того, по словам эксперта, положительно повлиять на ситуацию можно и "с моря", однако этот вариант пока мало реален.

К сожалению соглашение 2003 года не позволяет вхождение в Азовское море кораблей третьих стран, а в Черном море не могут постоянно находиться судна государств, которые не являются черноморскими. Само присутствие кораблей НАТО у границы несколько умерило бы русских и не дало бы им возможность развернуть агрессию. Роль Турции также может быть усилена, но я не думаю, что в ближайшее время они будут готовы вступать в конфронтацию с Россией,

– пояснил эксперт.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российские корабли атаковали два украинских малых бронированных артиллерийских катера "Никополь" и "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в порт в Мариуполе. Россияне открыли огонь, захватили корабли и военных. Шесть украинских военных получили ранения.



26 ноября в 18:00 по Киевскому времени состоится заседание Совета безопасности ООН, где будет обсуждаться инцидент.