Конфлікт в Азовському морі: експерт розповів, чи прийде Захід на допомогу

Міжнародна спільнота може посилити санкційний і політичний тиск на Росію, проте наразі найважливішою є підтримка технічна, розповів експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Майдану закордонних справ Олександр Хара.

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Звісно, вони (міжнародні організації, – ред.) будуть вимагати вільного судноплавства і засуджувати агресію РФ. Проте є більш важливі речі – це допомога нам у питанні озброєння, оскільки Росія зупиняється лише там, де їй "можна дати по зубах". А у нас поки що немає військових м’язів і засобів, з допомогою яких можемо це зробити,

– пояснив експерт.

Хара уточнив, що міжнародна спільнота також має посилити політичний та дипломатичний тиск на Росію – ввести додаткові санкції. При цьому, за його словами, санкційний тиск має бути поширено не лише на Крим, а й на Чорноморські й Азовські порти РФ та на компанії оборонно-промислового комплексу, які постачають зброю на окупований Крим.

Позитивним моментом стало б рішення США про передачу нам засобів для стримання Росії. Це можуть бути і кораблі, але, найголовніше, – воєнні системи. В Україні корабельні ракети є лише на рівні випробувань. А вони нам дуже потрібні, особливо в Азовському морі, де Росія є сильнішою. Тоді ми отримаємо засоби не лише дипломатичного стримування, а й фізичного знищення наших ворогів,

– розповів Олександр Хара.

Крім того, за словами експерта, позитивно вплинути на ситуацію можна і "з моря", проте цей варіант наразі мало реальний.

На жаль угода 2003 року не дозволяє входження в Азовське море кораблів третіх країн, а у Чорному морі не можуть постійно перебувати судна держав, які не є чорноморськими. Сама присутність кораблів НАТО біля кордону дещо вгамувала б росіян і не дала б їм можливості розгорнути агресію. Роль Туреччини також може бути посилена, але я не думаю, що найближчим часом вони будуть готові вступати у конфронтацію з Росією,

– пояснив експерт.

Нагадаємо, у неділю, 25 листопада, російські кораблі атакували два українські малі броньовані артилерійські катери "Нікополь" та "Бердянськ" та рейдовий буксир "Яни Капу", які направлялися з Одеси до порту в Маріуполі. Росіяни відкрили вогонь, захопили кораблі та військових. Шестеро українських військових отримали поранення.



26 листопада о 18:00 за Київським часом відбудеться засідання Ради безпеки ООН, де буде обговорюватися інцидент.