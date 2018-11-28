Архієпископ Климент намагається зустрітися із пораненими українськими моряками в Криму

Архієпископ Сімферопольський і Кримський УПЦ КП Климент домагається зустрічі із пораненими українськими моряками, яких РФ полонила поблизу Керченської протоки в ніч на 26 листопада.

Про це інформують "Крим. Реалії".

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Священнослужитель хоче зустрітися з пораненими українськими військовими моряками, захопленими РФ, для надання підтримки. З відповідним клопотанням владика Климент звернувся в Управління ФСБ Росії в Криму.

Напередодні Архієпископ Климент звернувся із відповідним клопотанням у відділення ФСБ у Керчі, проте його направили до Сімферополя.

"Вчора я першу половину дня провів у Керчі. Намагався взяти дозвіл, щоб потрапити в лікарню до хлопців, яких прооперували. Дозвіл дає виключно слідчий ФСБ, але мене не прийняли. Вийшов співробітник ФСБ і сказав, що цим питанням займається виключно Сімферополь, і там мені дадуть всі необхідні документи. Я приїхав до Сімферополя і просидів там близько години, в коридорі центрального входу. Кілька разів набирав телефон чергового. Врешті-решт мені пояснили, що в управлінні нікого немає", – розповів він.

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За словами архієпископа Сімферопольського і Кримського, наразі він чекає відповіді на клопотання.

Йдеться про те, щоб мені дали можливість, відповідно до гуманітарного права, потрапити до тих хлопців, які зараз у лікарні. Необхідно їх оперативно забезпечити всім необхідним. Починаючи від засобів гігієни, закінчуючи всім, що потрібно, пов'язаним з операцією. Також хочу зустрітися з лікарем, щоб зрозуміти, в якому стані зараз перебувають хлопці,

– пояснив владика Климент.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Згодом, Росія захопила три українських судна.



У ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі. 26 листопада Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання також підтримала Верховна Рада на екстреному засіданні.