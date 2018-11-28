Архиепископ Климент пытается встретиться с ранеными украинскими моряками в Крыму

Архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент добивается встречи с ранеными украинскими моряками, которых РФ пленила вблизи Керченского пролива в ночь на 26 ноября.

Об этом информируют "Крым. Реалии".

Читайте также: В Крыму собирают средства в поддержку пленных украинских моряков, – активист

Священнослужитель хочет встретиться с ранеными украинскими военными моряками, захваченными РФ, для оказания поддержки. С соответствующим ходатайством владыка Климент обратился в Управление ФСБ России в Крыму.

Накануне Архиепископ Климент обратился с соответствующим ходатайством в отделение ФСБ в Керчи, однако его направили в Симферополь.

"Вчера я первую половину дня провел в Керчи. Пытался взять разрешение, чтобы попасть в больницу к ребятам, которых прооперировали. Разрешение дает исключительно следователь ФСБ, но меня не приняли. Вышел сотрудник ФСБ и сказал, что этим вопросом занимается исключительно Симферополь, и там мне дадут все необходимые документы. Я приехал в Симферополь и просидел там около часа, в коридоре центрального входа. Несколько раз набирал телефон дежурного. В конце концов мне объяснили, что в управлении никого нет", – рассказал он.

Читайте также: Конфликт в Азовском море: сотрудника СБУ арестовали на два месяца

По словам архиепископа Симферопольского и Крымского, на данный момент он ожидает ответа на ходатайство.

Речь идет о том, чтобы мне дали возможность, в соответствии с гуманитарным правом, попасть к тем ребятам, которые сейчас в больнице. Необходимо их оперативно обеспечить всем необходимым. Начиная от средств гигиены, заканчивая всем, что нужно, связанным с операцией. Также хочу встретиться с врачом, чтобы понять, в каком состоянии сейчас находятся ребята,

– пояснил владыка Климент.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских военнослужащих получили ранения. Впоследствии, Россия захватила три украинских судна.



В ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море. 26 ноября Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос также поддержала Верховная Рада на экстренном заседании.