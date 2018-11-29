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      Трех раненых украинских моряков уже выписали из больницы оккупированной Керчи, – росСМИ

      99 Читати новину українською
      Симферопольское СИЗО
      Симферопольское СИЗО / ua.krymr.com

      Трех украинских моряков, которые получили ранения от обстрела российских военных вблизи Керченского пролива, уже выписали из больницы в оккупированной Керчи.

      Об этом пишут росСМИ со ссылкой на информацию, полученную от работников медучреждения.

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      В больнице их уже нет. Их выписали,
      – заявили в медучреждении, где находились моряки.

      Ранее российская омбудсвумен по Крыму Людмила Лубина сообщила, что после выписки украинских моряков направят в Симферопольский СИЗО.

      Отметим, что в РФ поспешили избрать меру пресечения всем пленным морякам. В частности, 27 ноября арестовали и троих раненых украинцев, один из которых, к слову, 26 ноября перенес операцию.

      Ранее в СБУ сообщили, что их пленный сотрудник – Василий Сорока получил тяжелые ранения.

      Что случилось в Азовском море?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      ОБСТРЕЛ И ЗАХВАТ УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ РОССИЕЙ НА АЗОВЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ​
       
      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости политики заложники Украинцы в плену РФ Новости России арест Керчь Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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