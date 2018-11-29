Трех раненых украинских моряков уже выписали из больницы оккупированной Керчи, – росСМИ

Трех украинских моряков, которые получили ранения от обстрела российских военных вблизи Керченского пролива, уже выписали из больницы в оккупированной Керчи.

Об этом пишут росСМИ со ссылкой на информацию, полученную от работников медучреждения.

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В больнице их уже нет. Их выписали,

– заявили в медучреждении, где находились моряки.

Ранее российская омбудсвумен по Крыму Людмила Лубина сообщила, что после выписки украинских моряков направят в Симферопольский СИЗО.

Отметим, что в РФ поспешили избрать меру пресечения всем пленным морякам. В частности, 27 ноября арестовали и троих раненых украинцев, один из которых, к слову, 26 ноября перенес операцию.

Ранее в СБУ сообщили, что их пленный сотрудник – Василий Сорока получил тяжелые ранения.

Что случилось в Азовском море?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.