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      Захваченных украинских моряков вывозят из Крыма в Москву

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      Захваченных украинских моряков вывозят из Крыма в Москву
      Захваченных украинских моряков вывозят из Крыма в Москву / Фото из открытых источников

      Захваченных в Керченском проливе и арестованных в оккупированном Крыму украинских военных моряков вывозят в Москву.

      Об этом сообщает "Крым Реалии" со ссылкой на крымскотатарского активиста Наримана Джеляла.

      Эту информацию изданию подтвердили адвокаты Джемиль Темишев, Эмине Авамилева, и Айдер Азаматов.

      Читайте также: Троих украинских моряков уже выписали из больницы оккупированной Керчи, – росСМИ

      Сообщается, что моряков вывозят, вероятно, в СИЗО Лефортово.

      Как рассказал Джемлял, раненые моряки, которые находились в Керчи, 29 ноября были вывезены в Симферополь.

      Российское информагентство ТАСС также сообщает, что 2 раненых украинских военных и 1 сотрудника СБУ, которые находились в Керченской горбольнице, выписали 29 ноября.

      Адвокаты не уточняют, сколько моряков уже отправлены за пределы Крыма.

      Моряки уже в Москве. Коллеги из Лефортово (российское СИЗО) сообщили. Сегодня из-за "технических мероприятий" Лефортово практически было закрыто. А мы в Симферополе не смогли зайти к своим подзащитным, поскольку с ними, якобы, проводились какие-то мероприятия, - добавил впоследствии Темишев, который является адвокатом командира украинского катера "Бердянск" Романа Мокряка.

       

       

       

      Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

       

      Теги: Новости России Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости Крыма Украина – Россия Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Москва
      Источник: 24 Канал
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