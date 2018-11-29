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      Конфлікт в Азовському морі: Німеччина підтримує санкції проти Росії

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      Володимир Гройсман і Франк-Вальтер Штайнмаєр
      Володимир Гройсман і Франк-Вальтер Штайнмаєр / kmu.gov.ua

      У четвер, 29 листопада, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі обговорили політику санкцій щодо Російської Федерації, а також ситуацію з проектом "Північний потік-2".

      Про це повідомили у прес-службі Кабінету Міністрів України.

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      Гройсман і Штайнмаєр відзначили, що потрібно посилювати санкції проти країни-агресора. Більше того, дії Російської Федерації в Азовському морі дуже зухвалі і мають отримувати жорстку міжнародну реакцію.

      Німеччина є важливим другом України. Ми високо цінуємо допомогу Німеччини у відновленні суверенітету і територіальної цілісності України в умовах збройного протистояння з Росією,
      – додав український прем'єр.

      німеччина україна співпраця
      Володимир Гройсман та Франк-Вальтер Штайнмаєр// Фото: Урядовий Портал 

      Крім того, сторони розглянули також питання побудови газопроводу "Північний потік-2". Гройсман вважає, що він є радше гібридною зброєю проти ЄС, ніж інструментом енергозабезпечення споживачів.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Володимир Гройсман наголосив, що Росія неодноразово демонструвала схильність до шантажу і використання енергетичних інструментів впливу на догоду своїм політичним амбіціям, тому вірити Москві не можна.

      Саме тому транзитний шлях виключно через Україну – єдиний альтернативний варіант забезпечення енергетичної незалежності європейських країн.

      Українська транзитна інфраструктура значно надійніше і дешевше, ніж російські обхідні газопроводи,
      – сказав Гройсман.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.

      Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

      28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

      29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Санкції Новини України Північний потік-2 Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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