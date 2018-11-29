Конфлікт в Азовському морі: Німеччина підтримує санкції проти Росії

У четвер, 29 листопада, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі обговорили політику санкцій щодо Російської Федерації, а також ситуацію з проектом "Північний потік-2".

Про це повідомили у прес-службі Кабінету Міністрів України.

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Гройсман і Штайнмаєр відзначили, що потрібно посилювати санкції проти країни-агресора. Більше того, дії Російської Федерації в Азовському морі дуже зухвалі і мають отримувати жорстку міжнародну реакцію.

Німеччина є важливим другом України. Ми високо цінуємо допомогу Німеччини у відновленні суверенітету і територіальної цілісності України в умовах збройного протистояння з Росією,

– додав український прем'єр.



Володимир Гройсман та Франк-Вальтер Штайнмаєр// Фото: Урядовий Портал

Крім того, сторони розглянули також питання побудови газопроводу "Північний потік-2". Гройсман вважає, що він є радше гібридною зброєю проти ЄС, ніж інструментом енергозабезпечення споживачів.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Володимир Гройсман наголосив, що Росія неодноразово демонструвала схильність до шантажу і використання енергетичних інструментів впливу на догоду своїм політичним амбіціям, тому вірити Москві не можна.

Саме тому транзитний шлях виключно через Україну – єдиний альтернативний варіант забезпечення енергетичної незалежності європейських країн.

Українська транзитна інфраструктура значно надійніше і дешевше, ніж російські обхідні газопроводи,

– сказав Гройсман.

Зустрівся з Президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмайєром. Обговорили санкційну політику та необхідність жорстких відповідей на прояви агресії Російської Федерації. #RussiaAttacksUkraine #StopRussianAggression pic.twitter.com/VAdqxasvzy — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 29 листопада 2018 р.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.



Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.



29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.