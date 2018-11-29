Конфликт в Азовском море: Германия поддерживает санкции против России

В четверг, 29 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече обсудили политику санкций в отношении Российской Федерации, а также ситуацию с проектом "Северный поток-2".

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

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Гройсман и Штайнмайер отметили, что нужно ужесточать санкции против страны-агрессора. Более того, действия Российской Федерации в Азовском море очень дерзкие и должны получать жесткую международную реакцию.

Германия является важным другом Украины. Мы высоко ценим помощь Германии в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях вооруженного противостояния с Россией,

– добавил украинский премьер.



Владимир Гройсман и Франк-Вальтер Штайнмайер// Фото: Правительственный Портал

Кроме того, стороны рассмотрели также вопросы построения газопровода "Северный поток-2". Гройсман считает, что он является скорее гибридным оружием против ЕС, чем инструментом энергообеспечения потребителей.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Владимир Гройсман подчеркнул, что Россия неоднократно демонстрировала склонность к шантажу и использованию энергетических инструментов влияния в угоду своим политическим амбициям, поэтому верить Москве нельзя.

Именно поэтому транзитный путь исключительно через Украину – единственный альтернативный вариант обеспечения энергетической независимости европейских стран.

Украинская транзитная инфраструктура значительно надежнее и дешевле, чем российские обходные газопроводы,

– сказал Гройсман.

Зустрівся з Президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмайєром. Обговорили санкційну політику та необхідність жорстких відповідей на прояви агресії Російської Федерації. #RussiaAttacksUkraine #StopRussianAggression pic.twitter.com/VAdqxasvzy — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 29 листопада 2018 р.

Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.



28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.



29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.