У Кремлі запевнили, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться і розповіли деталі

Зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна відбудеться, як і було заплановано, в рамках G20 в Аргентині. Найімовірніше, глава Білого дому та лідер РФ зустрінуться на американській території, в готелі, де розмістять делегацію США.

Про це з посиланням на джерело в одній із делегацій повідомляє ТАСС.

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В Аргентині зустріч запланована на американській території – в готелі, який відведений для делегації США,

– повідомив співрозмовник інформагентства.

На перемовини, які розпочнуться близько 17:00, служби протоколу відводять близько півтори години, з яких третина часу піде на бесіду в форматі один на один.

При тому, що окрема розмова Путіна і Трампа планується на 1 грудня, лідери зможуть поговорити і 30 листопада.

Перша робоча сесія саміту G20, в якій беруть участь і Путін, і Трамп, запланована на 15:30 30 листопада. Потім протягом дня буде ще одне пленарне засідання, після нього – урочистий вечір.

Своєю чергою, "Риа-Новости" з посиланням на прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова зазначають, що перемовини обидвох лідерів відбудуться в готелі Рark Hyatt Buenos Aires.

За словами Пєскова, Москві і Вашингтону не обов'язково погоджуватися з усіх питань, але важливо вести діалог.

Нам необхідно продумати, як слід починати розмовляти по темах двосторонніх відносин, за темами стратегічної безпеки і роззброєння, по темах регіональних конфліктів,

– підкреслив прес-секретар.

Додамо, що раніше Дональд Трамп пригрозив, що може скасувати заплановану в рамках G20 зустріч з президентом Росії Володимиром Путіном. Відповідну заяву очільник Білого дому зробив після того, як російські кораблі відкрили вогонь і захопили три українські військові судна з екіпажами біля Керченської протоки.