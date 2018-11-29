12:43
29 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, 28 листопада
      Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей
      Вєсті.UA
      20:32, 28 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, 28 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      У Кремлі запевнили, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться і розповіли деталі

      134 Читать новость на русском
      Трамп з Путіним, найімовірніше, зустрінуться 1 грудня в готелі американської делегації
      Трамп з Путіним, найімовірніше, зустрінуться 1 грудня в готелі американської делегації / фото з відкритих джерел

      Зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна відбудеться, як і було заплановано, в рамках G20 в Аргентині. Найімовірніше, глава Білого дому та лідер РФ зустрінуться на американській території, в готелі, де розмістять делегацію США.

      Про це з посиланням на джерело в одній із делегацій повідомляє ТАСС.

      Читайте також: Дипломат назвав можливі заходи США та ЄС на стримування російської агресії

      В Аргентині зустріч запланована на американській території – в готелі, який відведений для делегації США,
      – повідомив співрозмовник інформагентства.

      На перемовини, які розпочнуться близько 17:00, служби протоколу відводять близько півтори години, з яких третина часу піде на бесіду в форматі один на один.

      При тому, що окрема розмова Путіна і Трампа планується на 1 грудня, лідери зможуть поговорити і 30 листопада.

      Перша робоча сесія саміту G20, в якій беруть участь і Путін, і Трамп, запланована на 15:30 30 листопада. Потім протягом дня буде ще одне пленарне засідання, після нього – урочистий вечір.

      Своєю чергою, "Риа-Новости" з посиланням на прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова зазначають, що перемовини обидвох лідерів відбудуться в готелі Рark Hyatt Buenos Aires.

      За словами Пєскова, Москві і Вашингтону не обов'язково погоджуватися з усіх питань, але важливо вести діалог.

      Нам необхідно продумати, як слід починати розмовляти по темах двосторонніх відносин, за темами стратегічної безпеки і роззброєння, по темах регіональних конфліктів,
      – підкреслив прес-секретар.

      Додамо, що раніше Дональд Трамп пригрозив, що може скасувати заплановану в рамках G20 зустріч з президентом Росії Володимиром Путіном. Відповідну заяву очільник Білого дому зробив після того, як російські кораблі відкрили вогонь і захопили три українські військові судна з екіпажами біля Керченської протоки.

      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Володимир Путін Конфлікт в Азовському морі G20 Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кому належить Керченська протока
      сьогодні , 12:01 Кому належить Керченська протока
      Блог Медіа 2072
      Як і чому майже всі українці допомагають Путіну
      сьогодні , 08:40 Як і чому майже всі українці допомагають Путіну
      Олексій Чибісов 7023
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      28 листопада , 16:30 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      1186
      "Удачный пожар" на российском ледоколе
      28 листопада , 22:01 "Удачный пожар" на российском ледоколе
      Злой Одессит 5650
      Як вуса рятують чоловіче життя
      28 листопада , 21:00 Як вуса рятують чоловіче життя
      Олександр Бевза 1571
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук