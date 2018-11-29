В Кремле заверили, что встреча Трампа с Путиным состоится и рассказали детали

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоится, как и было запланировано, в рамках G20 в Аргентине. Вероятнее всего, глава Белого дома и лидер РФ встретятся на американской территории, в отеле, где разместят делегацию США.

Об этом со ссылкой на источник в одной из делегаций сообщает ТАСС.

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В Аргентине встреча запланирована на американской территории – в отеле, отведенном для делегации США,

– сообщил собеседник информагентства.

На переговоры, которые начнутся около 17:00, службы протокола отводят около полутора часов, из которых треть времени уйдет на беседу в формате один на один.

При том, что отдельный разговор Путина и Трампа планируется на 1 декабря, лидеры смогут поговорить и 30 ноября.

Первая рабочая сессия саммита G20, в которой принимают участие и Путин, и Трамп, запланирована на 15:30 30 ноября. Затем в течение дня будет еще одно пленарное заседание, после него – торжественный вечер.

В свою очередь, "Риа-Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова отмечают, что переговоры двух лидеров состоятся в отеле Park Hyatt Buenos Aires.

По словам Пескова, Москве и Вашингтону не обязательно соглашаться по всем вопросам, но важно вести диалог.

Нам необходимо продумать, как следует начинать разговаривать по темам двусторонних отношений, по темам стратегической безопасности и разоружения, по темам региональных конфликтов,

– подчеркнул пресс-секретарь.

Добавим, что ранее Дональд Трамп пригрозил, что может отменить запланированную в рамках G20 встречу с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал после того, как российские корабли открыли огонь и захватили три украинских военных судна с экипажами возле Керченского пролива.