10:42
30 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС НОВОСТИ ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Грязная бумажка доллар. Тимати на службе у Путина
      Вєсті Кремля
      21:46, 29 ноября
      Вести.UA . Порошенко против Ляшко. Болтовня Гройсмана с Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 ноября
      Тандем Минобороны и застройщика: из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС НОВОСТИ ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Сенат США принял резолюцию, осуждающую действия России

      165 Читати новину українською
      Сенат США
      Сенат США / Фото из открытых источников

      Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой осуждается агрессия российской стороны в Керченском проливе.

      Об этом сообщила американская газета The Hill на своем сайте.

      Читайте также: Трамп отменил встречу с Путиным из-за агрессии в Украине: появилась новая заявление Кремля

      Сенатор-республиканец Рон Джонсон сказал, что таким образом сенат страны поддерживает украинскую сторону.

      Мы категорически осуждаем любые военные действия России, предпринятые для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила,
      — заявил сенатор и соавтор резолюции Крис Мерфи.

      Сенатор та співавтор резолюції Кріс Мерфі
      Сенатор и соавтор резолюции Крис Мерфи

      Эта резолюция решительно осуждает действия России и призывает ее освободить членов экипажа, которые были задержаны во время агрессии в Азовском море. В ней также содержится предупреждение, что конфронтация у берегов Крымского полуострова дестабилизирует регион и "ведет к дальнейшей эскалации напряженности".

      Документ был принят единогласно. Ранее в Госдепе заявили, что Трамп направил Москве "мощный и ясный сигнал": если захваченные РФ в оккупированном Крыму украинские корабли и их экипажи не будут возвращены Украине, России может грозить изоляция.

      Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп официально отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках G20 в Аргентине из-за нападения России на украинские суда в Азовском море.

      Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?
      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы до порта в Мариуполь планово и согласно международных норм.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

      Впоследствии в Кремле такие меры объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никоим образом не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях вроде развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.

      Теги: Украина – Россия Новости политики Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ Владимир Путин Новости США
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как правильное инвестирование может изменить Донбасс
      сегодня , 08:45 Как правильное инвестирование может изменить Донбасс
      Максим Єфімов 244
      Всі звірі рівні, але деякі рівніше: як "Блок Петра Порошенка" бореться за своїх суддів
      сегодня , 08:00 Всі звірі рівні, але деякі рівніше: як "Блок Петра Порошенка" бореться за своїх суддів
      Ірина Шиба 171
      Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      26 ноября , 14:00 Тест-драйв года: внедорожник Rolls Royce Cullinan
      Конфлікт у Азовському морі: як Україна опинилися у такій ситуації і чи могло бути інакше
      сегодня , 07:02 Конфлікт у Азовському морі: як Україна опинилися у такій ситуації і чи могло бути інакше
      Віталій Дейнега 535
      Военное положение в Украине: что оно означает
      29 ноября , 22:44 Военное положение в Украине: что оно означает
      Олена Капустян 1 94630
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Трамп назвал себя жесточайшим человеком по отношению к России и пообещал новые санкции
       19 апреля , 03:19
      В КНДР заметили странную активность ядерного производства: эксперты бьют тревогу
       17 июля 2017 , 16:44
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук