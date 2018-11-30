Сенат США принял резолюцию, осуждающую действия России

Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой осуждается агрессия российской стороны в Керченском проливе.

Об этом сообщила американская газета The Hill на своем сайте.

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Сенатор-республиканец Рон Джонсон сказал, что таким образом сенат страны поддерживает украинскую сторону.

Мы категорически осуждаем любые военные действия России, предпринятые для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила,

— заявил сенатор и соавтор резолюции Крис Мерфи.



Сенатор и соавтор резолюции Крис Мерфи

Эта резолюция решительно осуждает действия России и призывает ее освободить членов экипажа, которые были задержаны во время агрессии в Азовском море. В ней также содержится предупреждение, что конфронтация у берегов Крымского полуострова дестабилизирует регион и "ведет к дальнейшей эскалации напряженности".

Документ был принят единогласно. Ранее в Госдепе заявили, что Трамп направил Москве "мощный и ясный сигнал": если захваченные РФ в оккупированном Крыму украинские корабли и их экипажи не будут возвращены Украине, России может грозить изоляция.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп официально отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках G20 в Аргентине из-за нападения России на украинские суда в Азовском море.

Что произошло в Азовском море и почему это получило такой резонанс?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы до порта в Мариуполь планово и согласно международных норм.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.



Впоследствии в Кремле такие меры объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никоим образом не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях вроде развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.