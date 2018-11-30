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      Трамп скасував зустріч з Путіним через агресію в Україні: з'явилася нова заява Кремля

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      У Путіна жаліють про скасування зустрічі з Трампом
      У Путіна жаліють про скасування зустрічі з Трампом / Фото з відкритих джерел

      У Кремлі з жалем поставилися до рішення американського президента Дональда Трампа скасувати зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту "Великої двадцятки" через агресію в Азовському морі. Проте, глава Кремля як і раніше готовий до нових контактів зі своїм американським колегою.

      Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "ТАСС".

      Читайте також: Трамп скасував зустріч із Путіним через Україну: з’явилась реакція Порошенка

      Раніше 24 канал писав, що зустріч американського президента Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним в рамках G20 в Аргентині офіційно скасована через напад Росії на українські судна в Азовському морі. У відповідь на це в Кремлі заявили, що не бачили офіційної інформації про рішення Трампа. Проте, якщо зустріч скасують, то президент РФ "буде кілька додаткових годин для інших корисних зустрічей".

      Згодом, Пєсков дав більш ширшу заяву, і наголосив, що Росія шкодує про таке рішення американської сторони.

      "Ми шкодуємо про рішення американської адміністрації скасувати заплановану зустріч двох президентів у Буенос-Айресі", – сказав він.

      За його словами, Путін досі готовий до проведення контактів з Трампом.

      Скасування зустрічі означає, що обговорення серйозних питань міжнародної та двостороннього порядку денного відкладається на невизначений час,
      – додав Пєсков.

      Нагадаємо, раніше Дональд Трамп грозив РФ, що може скасувати заплановану в рамках G20 зустріч з президентом Росії Володимиром Путіном. Відповідну заяву очільник Білого дому зробив після того, як російські кораблі відкрили вогонь і захопили три українські військові судна з екіпажами біля Керченської протоки. 

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.

      Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.
      29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.

      Теги: Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Новини політики Конфлікт в Азовському морі Новини України Дональд Трамп G20
      Джерело: 24 Канал
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