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      Трамп скасував зустріч з Путіним через Україну: з'явилася перша реакція Кремля

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      У Кремлі відреагували на рішення Трампа скасувати зустріч з Путіним через події в Україні
      У Кремлі відреагували на рішення Трампа скасувати зустріч з Путіним через події в Україні / Фото з відкритих джерел

      У Кремлі відреагували на відмову Дональда Трампа зустрітися з Путіним через дії Росії в Азовському морі. Там вважають, що завдяки цьому в президента РФ "буде кілька додаткових годин для корисних зустрічей".

      Про це заявив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, пише російський "Інтерфакс".

      Читайте також: Конфлікт в Азовському морі: Німеччина підтримує санкції проти Росії

      24 канал писав, що зустріч американського президента Дональда Трампа з керманичем Кремля Володимиром Путіним в рамках G20 в Аргентині офіційно скасована через напад Росії на українські судна в Азовському морі.

      Натомість у Кремлі стверджують, що поки не бачили офіційної інформації про рішення Трампа.

      Якщо це так, у президента буде кілька додаткових годин в програмі для корисних зустрічей на полях саміту,
      – сказав Пєсков.

      Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп пригрозив, що може скасувати заплановану в рамках G20 зустріч з президентом Росії Володимиром Путіном. Відповідну заяву очільник Білого дому зробив після того, як російські кораблі відкрили вогонь і захопили три українські військові судна з екіпажами біля Керченської протоки. Разом з тим, ще сьогодні, 29 листопада, у Кремлі запевняли, що зустріч глав США та Росії таки відбудеться. 

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.

      Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.
       29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.

      Росія атакувала українські кораблі в зовському морі: хроніка подій
      Теги: Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін Конфлікт в Азовському морі Новини політики Дональд Трамп Новини США
      Джерело: 24 Канал
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